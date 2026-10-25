Инвестиции не лечатся
Минфин США предложил ограничить вложения в китайские биотехнологии
Правила контроля американских инвестиций за рубежом планируется обновить. Как следует из опубликованного Минфином США проекта, предлагается запретить вложения в китайские биотехнологии, включая разработку лекарств. Подобные ограничения уже действуют в отношении технологий производства полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Аналитики предупреждают, что Вашингтон рискует лишить американских инвесторов перспективных проектов, одновременно открыв дополнительные возможности их европейским конкурентам. Китай тем временем пригрозил ответными мерами.
Минфин США 23 октября опубликовал проект новых правил контроля американских инвестиций за рубежом. Документ разработан для реализации закона COINS Act, принятого в декабре 2025 года в составе закона об оборонном бюджете Штатов и закрепившего право американских властей запрещать инвестиции в разрабатываемые в Китае технологии. Сейчас ограничения распространяются только на китайские полупроводники, искусственный интеллект и квантовые технологии.
Теперь в перечень «запрещенки» предлагается включить еще и создаваемые в КНР биотехнологии, например полимеры, вакцины, препараты клеточной и генной терапии. В случае принятия этих изменений инвесторы из США не смогут приобретать доли в занимающихся такими разработками китайских компаниях или создавать с ними определенные совместные предприятия. При этом непосредственно торговлю лекарствами ограничивать не предполагается: обычные лицензионные соглашения о передаче прав на препараты останутся разрешенными. Замечания участников рынка будут приниматься до 7 декабря, после этого Минфин США подготовит окончательную редакцию документа и станет известна дата их вступления в силу.
По оценке Минфина США, с учетом предложенного расширения ограничения в общей сложности могут затрагивать около 200 сделок 150 американских инвесторов ежегодно, а прямые затраты бизнеса на соблюдение новых требований достигнут $2,77–5,86 млн в год. В целом в ведомстве ограничения такого рода объясняют обеспечением национальной безопасности.
В Пекине на эту инициативу уже отреагировали. 24 октября Министерство коммерции КНР заявило, что США дискриминационно расширяют инвестиционные ограничения в отношении китайских компаний и наносят ущерб двусторонним экономическим отношениям. Китайская сторона также оставила за собой право на ответные меры, не уточнив, какими они могут быть.
Отметим, фармацевтика оставалась одной из немногих сфер американо-китайского сотрудничества, в которой партнерство углублялось, несмотря на тарифные войны. Например, Pfizer в мае заключила крупное соглашение (на сумму $10,5 млрд) с китайской Innovent Biologics о разработке противоопухолевых препаратов. Компании договорились совместно финансировать исследования и делить будущую прибыль.
Как отмечают эксперты аналитического центра American Action Forum, ответственность за соблюдение запретов Вашингтон фактически перекладывает на самих инвесторов — компаниям придется самостоятельно определять, подпадает ли та или иная сделка под ограничения, рискуя в случае ошибки принудительной продажей приобретенных активов. По мнению аналитиков, такие ограничения не гарантируют возвращения капитала из Китая в США — инвесторы могут перенаправить средства в менее прибыльные проекты или вовсе отказаться от вложений. Более того, фармкомпании США рискуют лишиться доступа к перспективным технологиям, на основе которых впоследствии могли бы создавать и продавать новые препараты.
В выигрыше от такой политики, полагают в American Action Forum, могут оказаться европейские компании. Пока Вашингтон обсуждает ограничения, предприятия из Европы расширяют присутствие на китайском рынке. Например, британско-шведская AstraZeneca в начале года объявила о планах вложить $15 млрд в исследования и производство лекарств в КНР до 2030 года.
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 2