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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
ЭкономикаМакроэкономика

Инвестиции не лечатся

Минфин США предложил ограничить вложения в китайские биотехнологии
Правила контроля американских инвестиций за рубежом планируется обновить. Как следует из опубликованного Минфином США проекта, предлагается запретить вложения в китайские биотехнологии, включая разработку лекарств. Подобные ограничения уже действуют в отношении технологий производства полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Аналитики предупреждают, что Вашингтон рискует лишить американских инвесторов перспективных проектов, одновременно открыв дополнительные возможности их европейским конкурентам. Китай тем временем пригрозил ответными мерами.

Tingshu Wang / Reuters

Минфин США 23 октября опубликовал проект новых правил контроля американских инвестиций за рубежом. Документ разработан для реализации закона COINS Act, принятого в декабре 2025 года в составе закона об оборонном бюджете Штатов и закрепившего право американских властей запрещать инвестиции в разрабатываемые в Китае технологии. Сейчас ограничения распространяются только на китайские полупроводники, искусственный интеллект и квантовые технологии.
Теперь в перечень «запрещенки» предлагается включить еще и создаваемые в КНР биотехнологии, например полимеры, вакцины, препараты клеточной и генной терапии. В случае принятия этих изменений инвесторы из США не смогут приобретать доли в занимающихся такими разработками китайских компаниях или создавать с ними определенные совместные предприятия. При этом непосредственно торговлю лекарствами ограничивать не предполагается: обычные лицензионные соглашения о передаче прав на препараты останутся разрешенными. Замечания участников рынка будут приниматься до 7 декабря, после этого Минфин США подготовит окончательную редакцию документа и станет известна дата их вступления в силу.
По оценке Минфина США, с учетом предложенного расширения ограничения в общей сложности могут затрагивать около 200 сделок 150 американских инвесторов ежегодно, а прямые затраты бизнеса на соблюдение новых требований достигнут $2,77–5,86 млн в год. В целом в ведомстве ограничения такого рода объясняют обеспечением национальной безопасности.
В Пекине на эту инициативу уже отреагировали. 24 октября Министерство коммерции КНР заявило, что США дискриминационно расширяют инвестиционные ограничения в отношении китайских компаний и наносят ущерб двусторонним экономическим отношениям. Китайская сторона также оставила за собой право на ответные меры, не уточнив, какими они могут быть.
Отметим, фармацевтика оставалась одной из немногих сфер американо-китайского сотрудничества, в которой партнерство углублялось, несмотря на тарифные войны. Например, Pfizer в мае заключила крупное соглашение (на сумму $10,5 млрд) с китайской Innovent Biologics о разработке противоопухолевых препаратов. Компании договорились совместно финансировать исследования и делить будущую прибыль.
Как отмечают эксперты аналитического центра American Action Forum, ответственность за соблюдение запретов Вашингтон фактически перекладывает на самих инвесторов — компаниям придется самостоятельно определять, подпадает ли та или иная сделка под ограничения, рискуя в случае ошибки принудительной продажей приобретенных активов. По мнению аналитиков, такие ограничения не гарантируют возвращения капитала из Китая в США — инвесторы могут перенаправить средства в менее прибыльные проекты или вовсе отказаться от вложений. Более того, фармкомпании США рискуют лишиться доступа к перспективным технологиям, на основе которых впоследствии могли бы создавать и продавать новые препараты.
В выигрыше от такой политики, полагают в American Action Forum, могут оказаться европейские компании. Пока Вашингтон обсуждает ограничения, предприятия из Европы расширяют присутствие на китайском рынке. Например, британско-шведская AstraZeneca в начале года объявила о планах вложить $15 млрд в исследования и производство лекарств в КНР до 2030 года.

Газета «Коммерсантъ» №198/П

от 26.10.2026, стр. 2
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Авторы

  • Мариета Манукян
    корреспондент