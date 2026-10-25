Инвестиции не лечатся

Теперь в перечень «запрещенки» предлагается включить еще и создаваемые в КНР биотехнологии, например полимеры, вакцины, препараты клеточной и генной терапии. В случае принятия этих изменений инвесторы из США не смогут приобретать доли в занимающихся такими разработками китайских компаниях или создавать с ними определенные совместные предприятия. При этом непосредственно торговлю лекарствами ограничивать не предполагается: обычные лицензионные соглашения о передаче прав на препараты останутся разрешенными. Замечания участников рынка будут приниматься до 7 декабря, после этого Минфин США подготовит окончательную редакцию документа и станет известна дата их вступления в силу.