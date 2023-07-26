Долги наши нетяжкие

Законопроект, заметно расширяющий пределы суммы долга для внесудебного банкротства для граждан, а также дополняющий круг лиц, которые могут воспользоваться возможностью списания задолженности, во вторник одобрен депутатами во втором чтении. В ходе доработки проекта в нем появилось новое основание для прекращения «внесудебки» и перехода процедуры в судебную стадию. По мнению экспертов, в целом принятые изменения балансируют интересы добросовестных должников и кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Правительственный законопроект о расширении возможности граждан проходить процедуру банкротства во внесудебном порядке вчера прошел второе чтение в Госдуме — завершающие сессию депутаты одобрили документ без обсуждения и вопросов. Поясним, сейчас вхождение в банкротные процедуры возможно для физлиц с долгом от 50 тыс. до 500 тыс. руб., если исполнительное производство по их взысканию окончено из-за отсутствия имущества. Такие граждане могут подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве, и при соответствии всем критериям через полгода их долги будут списаны. По данным Федресурса, за первое полугодие 2023 года через эту процедуру прошло 5,1 тыс. граждан, а с сентября 2020 года, когда она была введена,— 18,6 тыс. Среди последствий внесудебного банкротства — различные ограничения, например трехлетний запрет на участие в управлении организацией.

Принятый законопроект существенно расширяет круг лиц, которые могут воспользоваться этой процедурой: минимальный долг теперь составит 25 тыс. руб., максимальный — 1 млн руб. Повторно прибегнуть к «внесудебке» физлица смогут не через десять лет, как сейчас, а через пять.

Право «внесудебно» обанкротиться теперь дается гражданам, долги которых приставы взыскивают в течение семи и более лет, но задолженность при этом не удалось выплатить полностью или даже частично. Еще одна новая группа граждан, которая сможет прибегнуть к внесудебному банкротству,— те, для кого пенсия является основным доходом, а также получатели пособий на детей и по беременности (если у них нет имущества, на которое можно обратить взыскание). Такие лица смогут начать процедуру спустя всего год после предъявления к ним исполнительного листа. Этот подход в правительстве объясняли тем, что в отношении этих категорий граждан исполнительное производство по факту может длиться практически бесконечно (см. “Ъ” от 22 апреля).

Не обойдены в поправках стороной и кредиторы — при втором чтении они получили дополнительное основание для перехода из внесудебной процедуры в судебную. Сейчас это право дается в случаях, если должник забыл указать какого-то кредитора, часть своего долга либо если суд признал сделку должника недействительной по иску кредитора. Теперь перевести процедуру в суд кредиторы смогут также при наличии обоснованных предположений или доказательств о том, что у должника имеется имущество или доходы, либо о совершении им (или третьими лицами за его счет) сделок, подлежащих оспариванию, за счет которых долги могут быть погашены в «существенном объеме».

В пресс-службе Сбербанка “Ъ” заявили, что доработанные поправки «соответствуют интересам как добросовестных должников, так и кредиторов». Там добавили, что в России права кредитора по переводу процедуры в судебный порядок изначально были ограниченны, а сейчас перечень этих ограничений сокращается. Впрочем, председатель «Банкротного клуба» Олег Зайцев сожалеет, что во втором чтении право кредиторов свободно перейти в судебное банкротство ограничили необходимостью представить хотя бы минимальные доказательства наличия у должников имущества — ведь получить их вне судебной процедуры крайне трудно. Но в целом, признает господин Зайцев, «законопроект делает неизбежную вещь — устраняет чрезмерные барьеры для использования гражданами внесудебной процедуры». Глава правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский отмечает, что проект в первом чтении выглядел как направленный на интересы должников, но ко второму был сбалансирован нормами в пользу кредиторов, поскольку переход в судебную процедуру дает возможность оспаривать сделки должника и привлекать третьих лиц к ответственности по его долгам.

Изменение судебной процедуры банкротства Помимо упрощения внесудебной процедуры ко второму чтению законопроекта внесена поправка, касающаяся уже судебного порядка банкротства граждан — этот механизм предусматривает возможность утверждения плана реструктуризации, в котором прописаны пошаговые действия для погашения задолженности. Поправками увеличивается максимальный срок действия такого плана — с трех до пяти лет, если он утверждается в общем порядке собранием кредиторов. Если же кредиторы согласия не дали, а арбитражный суд утвердил план (такая возможность есть, если его выполнение позволяет полностью удовлетворить требования залоговых кредиторов и иные требования в существенно большем размере, чем кредиторы получили бы в результате немедленной реализации имущества и распределения его среднемесячного дохода на полгода — при условии, что речь идет не менее чем о 50% требований), то сейчас он может утверждаться на два года, законопроектом предлагается увеличить этот срок до трех лет. По мнению руководителя правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуарда Олевинского, «увеличение сроков судебной реструктуризации долгов на руку кредиторам, так как именно они заинтересованы в том, чтобы платежи должника длились как можно дольше после начала процедуры банкротства». В результате продления сроков реструктуризация долгов будет вводиться чаще, но «для эффективности процедур и соблюдения баланса интересов должника и кредиторов здесь недостает ясной нормы о списании непогашенного остатка задолженности после успешного выполнения должником графика платежей», заключает юрист. Согласны с этим и в Сбербанке: там отмечают, что «потенциальное увеличение сроков реструктуризации добавляет вариативности кредиторам». Евгения Крючкова, Анна Занина

Евгения Крючкова, Анна Занина