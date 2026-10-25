От кредиторов к бюджету и штрафам
Госдума определилась с приоритетами на осеннюю сессию
До конца 2026 года Госдума планирует принять 70 первоочередных законопроектов. Это следует из примерной программы на осеннюю сессию, одобренной 22 октября. Среди приоритетов Думы — бюджет-2027, ужесточение ответственности за нелегальное кредитование, повышение давно не менявшихся и ставших для россиян почти незаметными штрафов за «бытовые» административные правонарушения, а также поправки об образе многодетной семьи в социальной рекламе.
Из 70 инициатив, попавших в примерную программу рассмотрения первоочередных законопроектов, 60 внесены правительством, 5 — депутатами и сенаторами, 3 — президентом и 2 — Верховным судом. Главным приоритетом сессии станет проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также другие законопроекты бюджетного пакета. Первое чтение ожидается 29 октября.
За два дня до этого депутаты планируют рассмотреть поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие ответственность для «черных кредиторов». Уголовное дело за нелегальное кредитование в особо крупном размере (от 3,5 млн руб.) будет возбуждаться без обязательного условия получения «административки» в течение года за аналогичное нарушение. В тот же день пройдут первое чтение поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) об установлении ответственности для организаций «Почты России» за нарушение порядка направления гражданам платежек за коммунальные услуги или капитальный ремонт.
В планах на сессию есть и другие поправки к КоАП. Один из правительственных законопроектов предполагает повышение штрафов почти по трем десяткам статей — от нарушения запрета на курение и распитие алкоголя в общественных местах до дискредитации Вооруженных сил и распространения экстремистских материалов. Например, штраф за курение или выпивку в неположенном месте составит 1–3 тыс. руб. вместо нынешних 500–1500 тыс. За дискредитацию Вооруженных сил для граждан предусмотрено лишь повышение нижней границы штрафа — 35–50 тыс. руб. вместо нынешних 30–50 тыс. руб., зато юрлица заплатят за это вдвое больше прежнего — от 600 тыс. до 1 млн руб. вместо 300–500 тыс. руб. Необходимость поправок в правительстве объясняют тем, что действующие штрафы устарели и не оказывают «должного стимулирующего эффекта для правомерного поведения» (см. “Ъ” от 2 октября).
Другой законопроект, также включенный в список приоритетных, вводит уголовную ответственность за незаконные действия филиалов иностранных банков на территории России (фальсификация отчетности, незаконные валютные операции и прочее). Новая статья 195.1 УК «Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ» предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, а при совершении группой лиц — до пяти лет.
Еще одна инициатива разрешает обработку биометрических персональных данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. В пояснительной записке говорится, что законопроект создает правовую основу для такой обработки в повседневной деятельности — для контроля перемещений, проверок наличия осужденных и предотвращения побегов путем подмены.
Несколько законопроектов правительства посвящены деятельности силовых структур. Один из них повышает предельный возраст прохождения военной службы для женщин с 45 до 50 лет. При этом возраст пребывания в запасе для женщин-офицеров повышается с 50 до 55 лет, а для имеющих иное воинское звание — с 45 до 50 лет. В пояснительной записке авторы обосновывают актуальность предложения тем, что сейчас женщины не всегда успевают выслужить сроки, дающие право на пенсионное обеспечение и жилье. Это касается тех, кто подписал контракт в 25–30 лет и проходит службу в местности без льготной выслуги. А поправки к закону «О Следственном комитете» обяжут студентов, отчисленных из подведомственных Следственному комитету России (СКР) вузов без уважительных причин, возмещать затраты на обучение. Председателю СКР планируют предоставить полномочия определять порядок и размер таких выплат.
Внимание к работе силовых структур проявили и сенаторы. В числе первоочередных значится их законопроект о предоставлении органам прокуратуры постоянного, в том числе удаленного, доступа к различным государственным информационным системам.
Помимо «административно-силовых» есть в плане на сессию и одна сугубо мирная семейная инициатива. В число приоритетных включен законопроект правительства, обязывающий заказчиков социальной рекламы использовать образ благополучной семьи не менее чем с тремя детьми. Проект направлен на «популяризацию традиционных ценностей» и «формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи» в рекламе, отмечается в пояснительной записке.
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 3