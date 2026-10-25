От кредиторов к бюджету и штрафам

Несколько законопроектов правительства посвящены деятельности силовых структур. Один из них повышает предельный возраст прохождения военной службы для женщин с 45 до 50 лет. При этом возраст пребывания в запасе для женщин-офицеров повышается с 50 до 55 лет, а для имеющих иное воинское звание — с 45 до 50 лет. В пояснительной записке авторы обосновывают актуальность предложения тем, что сейчас женщины не всегда успевают выслужить сроки, дающие право на пенсионное обеспечение и жилье. Это касается тех, кто подписал контракт в 25–30 лет и проходит службу в местности без льготной выслуги. А поправки к закону «О Следственном комитете» обяжут студентов, отчисленных из подведомственных Следственному комитету России (СКР) вузов без уважительных причин, возмещать затраты на обучение. Председателю СКР планируют предоставить полномочия определять порядок и размер таких выплат.