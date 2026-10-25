Вагоны тронулись
Ставки оперирования полувагонами выросли с минимумов во втором полугодии
Ставки оперирования в наиболее массовом сегменте полувагонов летом начали восстановление относительно зимнего минимума, но их уровень пока недостаточен для покрытия возросшей себестоимости ремонтов и инвестиций в новый парк. Как отмечают в отрасли, сокращение профицита вагонов и появление локального дефицита, подталкивающие ставки вверх, не сопровождаются увеличением грузовой базы. В связи с этим необходимо повышение эффективности имеющегося парка: сокращение простоев, стимулирование полной загрузки, снижение расценок на ремонт и выравнивание условий конкуренции с автотранспортом.
В первой половине 2026 года рынок оперирования начал восстановление, однако темпы пока недостаточны, следует из рейтинга INFOLine Rail Russia Top. Топ-3 рейтинга не первый год возглавляет Первая грузовая компания (ПГК). На втором месте — входящая в ОАО РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК), замыкает тройку Национальная транспортная компания (НТК; в основном перевозит грузы СУЭК и «Еврохима»).
В рейтинге за первое полугодие традиционно появляются итоги по выручке за полный предыдущий год. Лидерами по этому показателю стали ПГК, «Газпромтранс» и «Уголь-Транс». Но следует учитывать, что выручку раскрывают все меньше компаний. Крупнейшие операторы, раскрывшие финансовые показатели, выплатили в 2025 году дивиденды на 113,6 млрд руб., что более чем в три раза меньше, чем в 2024 году.
«С апреля 2026 года мы фиксируем восстановление нашей грузовой базы за счет увеличения перевозок угля на фоне роста мировых цен на уголь и сокращения отставания в погрузке минерально-строительных грузов,— сообщил “Ъ” гендиректор ФГК Дмитрий Мурев.— По итогам работы в первом полугодии объем погрузки и грузооборот остаются на уровне значений прошлого года. Основу структуры грузовой базы перевозок полувагонов составили каменный уголь (44%), минерально-строительные грузы (32%), руда (9%), металлы (6%). Мы продолжили отработку технических и технологических аспектов обеспечения курсирования тяжеловесных поездов».
В сегменте полувагонов в первом полугодии началось восстановление ставок, однако говорить об устойчивом улучшении доходности операторов пока рано, констатируют в ПГК. По данным INFOLine, ставка аренды типового полувагона выросла с зимнего минимума около 620 руб. до 740 руб. в сутки в июне. Как отмечают в ПГК, уровень ставок по-прежнему недостаточен для покрытия полной себестоимости оперирования, включая ремонт и финансирование парка.
Стоимость плановых ремонтов во втором квартале стабилизировалась, но осталась существенным барьером для возвращения вагонов в эксплуатацию, сообщают в ПГК: «При низкой доходности расходы на ремонт части полувагонов не окупаются ожидаемым доходом, поэтому их отставка становится закономерной экономической реакцией». Одновременно сокращается пополнение парка: по данным INFOLine, закупки новых полувагонов в первом полугодии уменьшились на 45%, до 7,5 тыс. единиц, тогда как списано около 8 тыс.
«Наш конъюнктурный опрос показал, что операторы с достаточным оптимизмом смотрят на перспективу конца 2026 года и начала 2027 года,— рассказывает глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.— Профицит парка постепенно сокращается, на отдельных направлениях уже сформировались локальные дефициты». С 1 октября (когда произошла индексация тарифов ОАО РЖД) сформировался серьезный вызов для операторских компаний, говорит господин Бурмистров. «На части направлений, где есть локальные дефициты, им удалось, скажем так, переложить выросшую стоимость порожнего пробега на клиента,— поясняет он.— Но это далеко не все направления, даже не половина». Сейчас ключевой вызов, говорит господин Бурмистров, связан с повышением эффективности. «Финансовое давление остается очень высоким, лизинговые ставки по большинству видов подвижного состава сейчас выше, чем реальная доходность аренды и оперирования,— подчеркивает он.— И хотя 2027 год с точки зрения доходности, скорее всего, будет для большинства видов подвижного состава лучше, чем 2026 год, но и уровень накопленных убытков, и растущая долговая нагрузка формируют очень серьезные вызовы».
В конъюнктурном опросе операторов и грузовладельцев INFOLine за сентябрь указывается, что большинство компаний по-прежнему откладывают закупки парка из-за дорогого финансирования, нехватки средств и неопределенности спроса. Для устойчивого восстановления нужны согласованные действия ОАО РЖД и участников рынка: более предсказуемая тарифная политика, снятие технологических ограничений и повышение эффективности перевозок. Без этого, сообщается в опросе, не будет реализован потенциал для инвестиций в плановые ремонты вагонов, замену колесных пар, а также закупки новых вагонов.
В НТК отмечают, что в сегодняшней экономической ситуации вместо инвестиций в расширение следует сосредоточиться на повышении эффективности сделанных ранее инвестиций и сократить дефицит мощностей, вызванный простоями, недогрузом вагонов, избыточными требованиями регуляторов и отсутствием стимулов для инноваций. По оценкам компании, резерв эффективности в железнодорожной отрасли составляет около 500 млрд руб. в год. Только за счет увеличения загрузки парка и минимизации простоев можно было бы высвободить свыше 86 тыс. вагонов и сократить неэффективные расходы в объеме более 200 млрд руб. в год, полагают в НТК. Смягчение регуляторных требований в части ремонта грузовых вагонов позволило бы отрасли избежать избыточных трат в 60 млрд руб. в год. Реального прогресса в повышении эффективности перевозок можно было бы достичь на горизонте от полугода до года, уверены в компании.
«Наши данные на начало октября показывают, что формальный профицит нельзя считать полностью доступным предложением под погрузку,— говорят в ПГК.— Около 19% полувагонов фактически неисправны, включая вагоны с просроченным ремонтом. Доступный резерв исправного неиспользуемого парка за месяц сократился примерно на 6 тыс., до 29 тыс. единиц. Оперативно вернуть из отставленного парка в перевозочный процесс можно всего 12 тыс. полувагонов».
При сохранении этих тенденций накопление неисправного парка будет поглощать доступный резерв, создавая предпосылки для дефицита полувагонов и дальнейшего роста ставок, предупреждают в ПГК. «Однако устойчивое восстановление рынка требует также расширения грузовой базы и ритмичного вывоза экспортных грузов,— отмечают в компании.— Дополнительную поддержку могут дать сокращение простоев под грузовыми операциями и выравнивание условий конкуренции с автомобильным транспортом, которое позволит вернуть часть грузов на железную дорогу».
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 7