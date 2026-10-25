Вагоны тронулись

«Наш конъюнктурный опрос показал, что операторы с достаточным оптимизмом смотрят на перспективу конца 2026 года и начала 2027 года,— рассказывает глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.— Профицит парка постепенно сокращается, на отдельных направлениях уже сформировались локальные дефициты». С 1 октября (когда произошла индексация тарифов ОАО РЖД) сформировался серьезный вызов для операторских компаний, говорит господин Бурмистров. «На части направлений, где есть локальные дефициты, им удалось, скажем так, переложить выросшую стоимость порожнего пробега на клиента,— поясняет он.— Но это далеко не все направления, даже не половина». Сейчас ключевой вызов, говорит господин Бурмистров, связан с повышением эффективности. «Финансовое давление остается очень высоким, лизинговые ставки по большинству видов подвижного состава сейчас выше, чем реальная доходность аренды и оперирования,— подчеркивает он.— И хотя 2027 год с точки зрения доходности, скорее всего, будет для большинства видов подвижного состава лучше, чем 2026 год, но и уровень накопленных убытков, и растущая долговая нагрузка формируют очень серьезные вызовы».