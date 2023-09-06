Повестка в собес

Минтруд РФ предложил расширить возможности прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) для призывников. Ведомство опубликовало проект приказа, в котором указаны новые 144 организации в десятках регионов, включая Крым. Сейчас призывникам для альтернативной службы доступны полторы сотни профессий, включая дояра, официанта, оленевода, слесаря и даже артиста-кукловода. В новом перечне Минтруда фигурируют больницы, санатории, университеты и даже одна библиотека, но новых профессий там нет. Судя по данным Росстата, альтернативную службу в ходе последнего призыва выбрали 1140 граждан на фоне 147 тыс. призванных в войска. Эксперты называют АГС не слишком популярным, но «рабочим» институтом, и напоминают о необходимости законодательно урегулировать вопрос о доступности альтернативной службы в ходе мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минтруд разместил на regulation.gov.ru проект приказа с поправками к перечню организаций для прохождения АГС, утвержденному ранее самим ведомством. В приказе упоминаются 144 организации почти в двух десятках регионов. Больше всего в Ярославской и Самарской областях — по 20 предприятий, на третьем месте Новгородская область — 15 организаций, также есть четыре учреждения в Крыму.

Ведомство внесло в этот перечень больницы, диспансеры, дома престарелых и санатории, но не только — есть, например, управления мелиорации, университеты в Москве и Удмуртии, ветеринарные центры в Крыму, научная библиотека в Курске, информагентство в Ярославле и 39 региональных собесов. В пресс-службе Минтруда сообщили, что эти 144 организации планируется задействовать при прохождении АГС уже во время ближайшего осеннего призыва 2023 года.

Согласно ст. 59 Конституции РФ, призывник имеет право выбрать АГС, «если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы». Для прохождения АГС призывнику нужно подать заявление в военкомат.

С 2002 года в России действует федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе», где АГС признается «особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства» взамен «военной службы по призыву». В 2003 году Минтруд РФ получил право утверждать списки организаций для прохождения этой службы. Сейчас в перечне фигурируют 816 организаций и 149 возможных профессий. Так, призывники могут альтернативно послужить врачом, соцработником, учителем, дояром, официантом, программистом, оленеводом, слесарем и 12 видами артистов (включая кукловода и артиста хора). Для последних в действующем перечне Минтруда предусмотрены около 50 театров в разных регионах (например, Рязанский областной театр кукол или Государственный академический музыкальный театр Республики Крым). В списке работодателей по АГС сейчас лидирует Самарская область, где службу можно пройти в 49 учреждениях, включая колледжи, школу и Государственный русский народный хор.

В Минтруде РФ пояснили, что списки предприятий для АГС утверждаются приказами ведомства ежегодно. Так, в 2022 году в перечень профессий для АГС добавили среди прочих грузчика, дояра, кондуктора, животновода, овощевода, пекаря, «станочника широкого профиля», сторожа, агрохимика, администратора вычислительной сети, спортсмена-инструктора, а еще исключили концертмейстера и стеклопротирщика. В ведомстве подчеркнули, что в проекте приказа нет новых профессий для АГС.

Добавим, что АГС годами выбирает примерно одно и то же количество призывников. Рекорд был поставлен в 2016 году, когда на АГС отправились 1215 призывников.

С тех пор показатель варьируется в пределах 1,1–1,2 тыс. человек. Так, в первой половине 2022 года альтернативную службу проходили 1166 призывников. Согласно Росстату, во втором полугодии 2023 года АГС в стране проходили 1140 человек (при этом в войска в весенний призыв 2023 года было отправлено 147 тыс. человек).

Как пояснял «Ведомостям» юрист Арсений Левинсон, в прохождении АГС гражданам часто отказывают призывные комиссии. Но адвокат Александр Передрук считает институт альтернативной службы «рабочим». По его мнению, претендентов на АГС может быть больше, но этот институт «действительно не такой популярный». «Часть призывников не могут быть направлены на АГС в силу объективных причин – например, категория годности не позволяет им проходить никакую службу, включая АГС», — говорит господин Передрук.

Добавим, закон о мобилизации также допускает АГС — с оговоркой, что она должна проходить в соответствии с отдельным законом. Он до сих пор не разработан; прецеденты допуска мобилизованных к АГС пока неизвестны.

Единственное исключение — история Павла Мушуманского, евангельского христианина, который принципиально отказывается брать в руки оружие. Как рассказывал “Ъ”, несколько лет назад мужчина был призван на срочную службу, но выбрал для себя АГС. По закону он считался отслужившим и осенью 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. В военкомате он напомнил про свои религиозные убеждения и попросил повторно пройти АГС. Однако просьба была проигнорирована, и господина Мушуманского отправили в воинскую часть. Позже суд встал на его сторону и отменил решение призывной комиссии о мобилизации верующего. «Нужно обеспечить возможность реализации права на АГС в период мобилизации всеми гражданами, у которых имеются убеждения или вероисповедание, несовместимые с военной службой,— указал “Ъ” юрист Арсений Левинсон.— Такое право должно быть предоставлено тем, кто ранее проходил АГС, кто ранее не проходил никакой службы, кто ранее проходил военную службу, но после зачисления в запас изменил убеждения. Иначе граждане ставятся в неравное положение, а это противоречит Конституции».

Александр Воронов