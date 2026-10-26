Reuters: победа демократов на выборах в США позволит утвердить помощь Украине

Демократы могут ограничить или полностью прекратить военную помощь Израилю, которая в последнем финансовом году составила $3,8 млрд — больше, чем объем помощи любой другой стране. Кроме того, получив контроль над Палатой представителей или Сенатом, демократы смогут сократить оборонные расходы. Это принудит господина Трампа запросить санкцию Конгресса на продолжение войны с Ираном.