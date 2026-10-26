Reuters: победа демократов на выборах в США позволит утвердить помощь Украине
Reuters проанализировало возможные изменения во внешней политике США в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. Представители партии в этом случае смогут ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа, заблокировать ключевые внешнеполитические инициативы Белого дома, а также утвердить новую военную помощь Украине.
Контроль над Палатой представителей и Сенатом позволит демократам самостоятельно формировать повестку и определять сроки голосования по законопроектам. Это даст им возможность утвердить новый пакет помощи Украине — проект, скорее всего, наберет большинство в две трети голосов, необходимое для преодоления президентского вето, пишет Reuters.
Целью законодательных инициатив может стать дизельная сделка России и США. Конгресс может поддержать один из законопроектов, который заблокирует соглашение по возвращению российского топлива на мировой рынок.
Демократы могут ограничить или полностью прекратить военную помощь Израилю, которая в последнем финансовом году составила $3,8 млрд — больше, чем объем помощи любой другой стране. Кроме того, получив контроль над Палатой представителей или Сенатом, демократы смогут сократить оборонные расходы. Это принудит господина Трампа запросить санкцию Конгресса на продолжение войны с Ираном.
Опрос Reuters/Ipsos, опубликованный 19 октября, показал, что лишь 31% американских избирателей положительно оценивает деятельность президента США Дональда Трампа. 47% респондентов заявили, что проголосовали бы за Демократическую партию, а за Республиканскую — 35%.
На предстоящих выбора американцам предстоит сформировать весь состав Палаты представителей (435 мест) и переизбрать 35 из 50 членов Сената. Сейчас большинство в обеих палатах Конгресса удерживают республиканцы.