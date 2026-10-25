Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Происшествия

В Свердловской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов и загорелись

В Свердловской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, после чего начался пожар. Пострадавших нет, движение приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.
ЧП произошло около 01:30 по местному времени (25 октября 23:30 мск) на перегоне Макарцево — Седельниково. Были повреждены соседние пути. На место выехали восстановительные и пожарные поезда.
Пассажирские поезда через этот участок не проходят, уточнили компании. Причины аварии сейчас выясняются.