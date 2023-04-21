Страховые взносы ушли в самоволку

Индивидуальные предприниматели из числа военных пенсионеров получат право не платить взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Соответствующий законопроект сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению. В его основе — прецедентное решение Конституционного суда, который установил, что взносы на страховую пенсию должны платить только те застрахованные, которые могут успеть на нее накопить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Госдума вчера завершила прием поправок ко второму чтению законопроекта, который позволит индивидуальным предпринимателям из числа военных пенсионеров платить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование добровольно, заявил “Ъ” председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Мы ожидаем, что этот законопроект будет окончательно принят уже в мае этого года без больших концептуальных изменений»,— рассказал он.

Напомним, в марте этого года Госдума приняла в первом чтении разработанные Минтрудом поправки к ФЗ-167 «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Они снимают с военных пенсионеров, которые уже начали получать ведомственную пенсию — она формируется в рамках бюджета Минобороны,— обязанность после выхода на пенсию при регистрации в качестве ИП уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное обеспечение в бюджет Социального фонда (до 2023 года — Пенсионный фонд). В основе поправок — опубликованное осенью 2022 года постановление №42-П Конституционного суда по делу военного пенсионера Константина Воробьева.

В 2016 году он вышел на пенсию, закончив работать на таможне. В 2018 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, что предполагало уплату страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда (фиксированная сумма — около 30 тыс. руб. в год).

Однако в 2020 году Конституционный суд опубликовал постановление №5-П, которым освободил от уплаты таких взносов военных пенсионеров, занимающихся адвокатской деятельностью, на том основании, что это не гарантирует им получения второй пенсии. Так, одним из условий получения страховой пенсии по старости в РФ является уплата страховых взносов в течение периода, который позволяет сформировать 15-летний страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 30 единиц. Однако, как указал КС, для этого адвокатам из числа военных пенсионеров нужно было бы или выходить на пенсию позже установленного возраста (65 лет), или уплачивать страховые взносы в повышенном размере — это свидетельствует «об отсутствии корреляции между условиями формирования и условиями реализации их пенсионных прав».

Ссылаясь на это постановление, Константин Воробьев обратился в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой освободить его от уплаты страховых взносов на пенсионное страхование по этим же причинам, а получив отказ — в суд. Впоследствии он подал жалобу в КС, который признал, что положения, оспариваемые им, не соответствуют Конституции РФ.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту Минтруда, благодаря постановлению КС страховые взносы смогут не платить почти 10 тыс. человек. Потери бюджета Социального фонда, по оценке ведомства, составят 343 млн руб. и потребуют увеличения трансферта из федерального бюджета на такую же сумму.

Анастасия Мануйлова