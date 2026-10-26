Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва стал победителем второго тура выборов главы государства. Он получил 51,74% голосов, его соперник — кандидат от правой оппозиции, сенатор Флавиу Болсонару — набрал 48,26%. Об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК) по итогам обработки 97,69% бюллетеней — господин Болсонару уже не имеет математических шансов преодолеть отставание.
Победа господина да Силвы стала прецедентом для современной Бразилии: он впервые в истории страны выиграл выборы, уступив сопернику в первом туре. Инаугурация главы государства намечена на 1 января 2027 года.
Во втором туре проголосовали 80,79% избирателей (127,8 млн человек). Недействительными признали 2,12% бюллетеней (2,71 млн), пустые бланки составили 1,12% (1,42 млн).
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