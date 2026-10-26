Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва стал победителем второго тура выборов главы государства. Он получил 51,74% голосов, его соперник — кандидат от правой оппозиции, сенатор Флавиу Болсонару — набрал 48,26%. Об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК) по итогам обработки 97,69% бюллетеней — господин Болсонару уже не имеет математических шансов преодолеть отставание.