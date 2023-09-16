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Коммерсантъ FM
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Туристы полетели на азиатские курорты

Почему россияне выбирают Таиланд и Филиппины

Российские туристы стали чаще выбирать туры в Азию. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, спрос на Филиппины вырос в четыре раза по сравнению с летним сезоном. Как отмечают игроки рынка, отдых на островах до пандемии стоил дороже, теперь же цены в странах Юго-Восточной Азии выровнялись, что подстегнуло спрос.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Турагенты прогнозируют устойчивый интерес к турам на Филиппины не только в бархатный сезон, но и зимой.

Во сколько обойдется аренда виллы на Пхукете

Во сколько обойдется аренда виллы на Пхукете

Этому, в частности, способствуют удобные стыковочные рейсы, говорит руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:

«Филиппины по ценам сравнялись с другими направлениями и стали даже дешевле Вьетнама. 170-180 тыс. — это недельный тур на двоих с перелетом и четырехзвездным отелем. Филиппины — очень интересное направление. Там есть и островной отдых, и есть, что посмотреть: Себу — бывшая столица архипелага, на острове Бохоль можно заняться дайвингом, посетить так называемые шоколадные холмы, понаблюдать за дельфинами, а если повезет, даже за китами во время миграции.

А пляжи острова Боракай входят в пятерку лучших в мире. Плюс еще Россия с Филиппинами ведет очень активные переговоры на предмет запуска прямых рейсов «Аэрофлота» в Себу. И это будет очень хорошим подспорьем для того, чтобы расширить спектр стран».

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, спрос на азиатские страны по сравнению с прошлым годом вырос почти втрое. Доля этого направления в объеме бронирований также увеличилась вдвое — до 7%. При этом к концу года туры вырастут в цене, ожидает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Хит продаж — Таиланд. В отличие от Вьетнама, Южной Кореи, Индонезии эта страна — единственная в Юго-Восточной Азии, куда летают прямые рейсы из России. Второе по популярности направление — Шри-Ланка. Здесь для россиян очень хорошие цены по системе все включено — то, чего нет в Таиланде. Плюс ласковый Индийский океан, и возможность отправиться в отпуск на 10 дней за какие-нибудь 200-300 тыс. руб. Это я говорю о вылете из Москвы.

Какие туры и по какой цене бронируют россияне на зиму

Какие туры и по какой цене бронируют россияне на зиму

При этом цены изменятся, когда вернутся китайские туристы, их не было уже три года. И граждане КНР стали богаче, если раньше они были готовы платить $100 за комнату, то сейчас — $200 и больше. Соответственно, отельеры всей Юго-Восточной Азии, не только Таиланда, резко поднимают цены для россиян. В сентябре в Таиланд можно поехать за 150 тыс. на неделю, с перелетом на двоих, с проживанием, со страховкой, с завтраками, даже с одной экскурсией. Этот же тур с октября будет стоить уже 220-240 тыс. руб., а под Новый год — все 300 тыс. То есть мы ждем как минимум 100-процентное подорожание, по сравнению с тем, что мы имеем сейчас».

Постепенно растет спрос и на другие направления, актуальные в холодное время года. Согласно исследованию OneTwoTrip, отдых в ЮАР стал востребованнее в три раза. Кроме того, увеличивается интерес к турам на Кубу и в Китай. Среди европейских государств выделяется Венгрия, спрос на поездки туда этой осенью тоже вырос.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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