Чугунный запас

Мурманский морской торговый порт возобновил перевалку чугуна, с которым не работал с 1996 года, в условиях ограничений для судоходства в Азово-Черноморском бассейне и роста нагрузки на порты Балтики. Как писал “Ъ” по итогам совещания в Минтрансе о выполнении плана погрузки в адрес портов Северо-Запада, погрузка на Октябрьскую железную дорогу с других направлений в октябре увеличится на 27–715%, при этом необходимо обеспечить 100% вывоза грузов, имеющих приоритет в рамках правил недискриминационного доступа. В этих условиях планируется сокращение перевозок угля на Октябрьскую железную дорогу и приостановка приоритетного транзита угля из Казахстана. Металлурги также указывали, что перенаправление поставок на Балтику повышает логистические издержки, а дефицит мощностей в ряде портов Северо-Запада не позволяет формировать партии и фрахтовать суда.