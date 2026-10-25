Чугунный запас
Турецкие заводы активизировали закупки металлургического сырья из России
Российским металлургам удалось воспользоваться ростом интереса турецких заводов, пополняющих запасы, к закупкам чугуна. По данным аналитиков, в октябре было заключено как минимум две сделки на поставку 100 тыс. тонн сырья из Санкт-Петербурга и Мурманска. Последняя партия для покупателей может оказаться выгоднее, учитывая рост стоимости фрахта из Балтики.
Российские металлурги ускорили продажу чугуна на турецкий рынок в октябре, говорится в обзоре SteelOrbis. Как указывают аналитики, турецкие покупатели проявляли интерес к импортному чугуну, чтобы компенсировать паузу в закупках. И хотя некоторые заводы в Турции воздерживаются от сделок, считая цены на чугун неоправданно высокими по сравнению со стоимостью лома, другие решили пополнить свои запасы, говорится в обзоре.
Так, сообщают аналитики, появилась информация о сделке по продаже 40 тыс. тонн чугуна из порта Санкт-Петербург в Турцию по $415 за тонну с учетом фрахта (CFR). Но, по данным источников SteelOrbis, финальная цена могла быть ниже. Как отмечают аналитики, продавец запрашивал $420 за тонну (CFR), но турецкие трейдеры и заводы готовы покупать чугун из России по цене до $405 за тонну.
Отгрузка еще одной партии объемом 65 тыс. тонн планируется из Мурманска. Согласно SteelOrbis, как минимум часть груза на этом судне была продана по цене, близкой к $400 за тонну (CFR).
Как правило, фрахт из Мурманска дороже, но, учитывая значительный объем партии, фрахтовые ставки могут оказаться даже ниже, чем при отправке 30–40 тыс. тонн из Санкт-Петербурга, говорится в обзоре. По данным SteelOrbis, из-за высокой конкуренции с зерновыми грузами стоимость фрахта из Санкт-Петербурга для чугуна объемом 30 тыс. тонн выросла на $10, до $70–75 за тонну.
Мурманский морской торговый порт возобновил перевалку чугуна, с которым не работал с 1996 года, в условиях ограничений для судоходства в Азово-Черноморском бассейне и роста нагрузки на порты Балтики. Как писал “Ъ” по итогам совещания в Минтрансе о выполнении плана погрузки в адрес портов Северо-Запада, погрузка на Октябрьскую железную дорогу с других направлений в октябре увеличится на 27–715%, при этом необходимо обеспечить 100% вывоза грузов, имеющих приоритет в рамках правил недискриминационного доступа. В этих условиях планируется сокращение перевозок угля на Октябрьскую железную дорогу и приостановка приоритетного транзита угля из Казахстана. Металлурги также указывали, что перенаправление поставок на Балтику повышает логистические издержки, а дефицит мощностей в ряде портов Северо-Запада не позволяет формировать партии и фрахтовать суда.
По последним данным Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis, в августе Россия увеличила экспорт чугуна в Турцию на 61% год к году, до 118,9 тыс. тонн. За восемь месяцев поставки выросли на 42,9%, до 1,59 млн тонн.
На российский чугун в январе—августе приходилось 88% турецкого импорта. Второе место по экспорту чугуна в Турцию занимает Индия, увеличившая отгрузки за восемь месяцев на 59,1%, до 87,5 тыс. тонн. На третьей строчке Украина, нарастившая экспорт на 88,3%, до 83,16 тыс. тонн.
Как отмечают в BigMint, хотя интерес турецких заводов к закупкам металлургического сырья увеличился к концу октября, слабые продажи арматуры и сокращение производства стали в стране ограничивают продажи. Усложнить российский экспорт чугуна в Турцию в оставшиеся месяцы 2026 года также может сокращение квоты на беспошлинный импорт стали в ЕС с июля 2026 года. Как подсчитывали в ЦЭП Газпромбанка, если в 2025 году турецкие производители экспортировали в ЕС более 7 млн тонн стали, то новый объем беспошлинной квоты для них снижен в 2,5 раза.
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 9