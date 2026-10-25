Экспорт не греет
Россия выпала из тройки крупнейших мировых поставщиков некоксующегося угля
Российские экспортеры сократили поставки некоксующегося угля за девять месяцев этого года более чем на 18%, уступив третье место по отгрузкам ЮАР. На динамике сказались ослабление спроса и сложности с поставками в Турцию, а также конкуренция с Монголией на китайском рынке. Объем мировой торговли некоксующимся углем продолжит сокращаться, ожидают аналитики.
Экспорт некоксующегося угля из России в январе—сентябре снизился на 18,6%, до 42,5 млн тонн, говорится в обзоре BigMint. По данным аналитиков, это самое заметное падение среди основных поставщиков. В результате Россия опустилась с третьего на четвертое место, уступив ЮАР, нарастившей отгрузки на 8%, до 52,1 млн тонн.
Первое место по экспорту сохраняет Индонезия, сократившая экспорт на 10%, до 240,3 млн тонн, на втором месте Австралия с показателем 151,2 млн тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. Наибольший рост экспорта среди крупнейших поставщиков показала Монголия — на 73%, до 24 млн тонн. Объем мировой торговли некоксующимся углем снизился на 3,2%, до 602,5 млн тонн.
Согласно данным BigMint, российский экспорт некоксующегося угля сократился по всем ключевым направлениям, за исключением Индии. Так, отгрузки в Турцию снизились на 32%, до 15,7 млн тонн, в Китай — на 26%, до 15,1 млн тонн. Экспорт на индийский рынок увеличился на 63%, до 9,6 млн тонн, превысив объем за весь 2025 год (7,4 млн тонн). Как отмечают аналитики, это свидетельствует о существенной диверсификации структуры покупателей российского сырья. Но рост поставок в Индию оказался недостаточным, чтобы компенсировать потери на более крупных турецком и китайском направлениях, говорится в обзоре. Общий объем морского угольного экспорта из России за девять месяцев этого года, по данным Kpler, вырос на 7% за счет других марок (см. “Ъ” от 13 октября).
Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков отмечает, что в Китае на спрос на импортный энергетический уголь давят высокие запасы и конкуренция со стороны Монголии. На индийском направлении поставки удалось нарастить благодаря дисконтам, но если логистика подорожает еще, то привлекательность угля для индийских покупателей может снизиться, добавляет Олег Емельченков. Как напоминает эксперт, сложности с фрахтом и риски в портах Юга вынуждают экспортеров перенаправлять потоки на Северо-Запад и Дальний Восток, что увеличивает нагрузку на железнодорожную инфраструктуру и маржу.
Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Байков добавляет, что в Турции также ослаб спрос на уголь для электростанций. Кроме того, существенное влияние на поставки в данном направлении оказывает рост логистических и страховых рисков и издержек, что подталкивает Анкару к поиску альтернативных поставщиков.
По прогнозу Международного энергетического агентства, который приводит аналитик Freedom Global Владимир Чернов, морской импорт энергетического угля Китаем в этом году снизится с 325 млн до 310 млн тонн, а Турции — с 38 млн до 30 млн тонн. Логистика дополнительно ограничивает продажи: когда доставка дорожает, часть поставок становится невыгодной даже при наличии покупателя, добавляет аналитик. Как считает Владимир Чернов, в сегменте некоксующегося угля приоритетными будут сохранение продаж в Китае и расширение поставок в Индию и Вьетнам.
Как отмечается в обзоре BigMint, в зависимости от результатов четвертого квартала, объем мировой торговли некоксующимся углем может снизиться в этом году на 2–3%, до 829–836 млн тонн. Снижения стоимости сырья для покупателей эксперты не ожидают, указывая, что цены будут в первую очередь определяться доступностью конкретных марок, страной происхождения, условиями отгрузки и сроками доставки. Аналитики агентства Fitch, обзор которых цитирует Sxcoal, ожидают, что цены на энергетический уголь в Азии останутся стабильными в ближайшие месяцы благодаря пополнению запасов зимой. Но в долгосрочной перспективе, считают в Fitch, на рынок продолжат давить снижение спроса на импорт в Китае, а также энергетический переход.
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 9