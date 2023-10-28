обновлено 14:54
Что происходит в Израиле. Главное
Ход военных действий
- Военные Израиля зашли в северную часть сектора Газа, расширили зону наземной деятельности, потерь среди военнослужащих нет, сообщил представитель армии.
- Палестинское движение «Хамас» утверждает, что его сторонникам удалось сорвать наземную операцию, которую израильские силы намеревались провести минувшей ночью.
- Боевое крыло «Хамас» заявило о ракетном обстреле Тель-Авива.
- ВМС и ВВС Израиля оказали поддержку сухопутным войскам и нанесли удары по многочисленным объектам «Хамаса» в секторе Газа с воздуха и с моря, сообщили в армии. В частности, за ночь были нанесены удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа.
- Бригады «Аль-Кассам» заявляют, что подвергли ракетному обстрелу израильскую военную базу Зиким.
- ЦАХАЛ заявил об авиаударе по возможному месту пребывания командира ВМС палестинского движения «Хамас» Ратиба Абу Цахибан.
- Армия Израиля сообщила о ликвидации главы воздушных сил «Хамас».
- «Хамас» позитивно оценил принятие Генассамблеей ООН резолюции о прекращении огня в зоне конфликта с Израилем.
- Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила ракету класса «земля-воздух», выпущенную из Ливана, ЦАХАЛ наносит удар по месту пуска ракеты.
- Израильский беспилотник нанес удар по «террористической ячейке» при попытке запустить противотанковые ракеты из Ливана в сторону населенного пункта Ханита на севере Израиля.
Потери и гумпомощь
- Сектор Газа: погибло более 7,3 тыс. человек, ранения получили 19 тыс. человек.
- Израиль: погибли более 1,4 тыс. человек.
- «Хамас» заявил о готовности отпустить восьмерых заложников по запросу России
- Израиль пообещал пропустить в Газу грузовики с едой, водой и медикаментами.
- Израиль отказался гарантировать безопасность журналистам в секторе Газа, объясняя это тем, что «Хамас» проводит военные операции «в непосредственной близости от журналистов и мирных жителей».
Мировая реакция
- Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что Израиль и палестинское движение «Хамас» должны прислушаться к призыву Генассамблеи ООН о перемирии.
- Посол Израиля в России рассказал «РИА Новости», что российская сторона еще не информировала израильскую об итогах визита делегации палестинского движения «Хамас» в Москву. По его словам, Израиль «очень недоволен» этим визитом, но контакты с Россией «будут продолжены».
- Практически полное отсутствие связи в секторе Газа может стать прикрытием для массовых преступлений, сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.
- Администрация США призывает Израиль пересмотреть планы о проведении крупной наземной операции в секторе Газа и сделать выбор в пользу ограниченных операций с использованием авиации и спецназа, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
- В Нью-Йорке на акциях за прекращение огня в секторе Газа задержаны 300 человек.
- Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Израиль выйти из «состояния безумия» и немедленно прекратить бомбардировки Газы.
Фотогалерея
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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