Израиль пообещал пропустить в Газу грузовики с едой, водой и медикаментами
Израиль сегодня, 28 октября, допустит в сектор Газа грузовики с медикаментами, едой и питьевой водой. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«Израиль разрешит грузовикам с едой, водой и лекарствами прибыть в сектор Газа в субботу»,— сказал господин Хагари на брифинге (цитата по ТАСС).
С 7 октября продолжается война Израиля с палестинским движением «Хамас». С 21 октября начали допускать гумпомощь через единственный работающий на границе с Египтом КПП Рафах. Израиль обещал препятствовать поставкам помощи Газе. «Хамас» призывал к открытию всех КПП на границе с Газой и отправке ей «всего, что нужно, без ограничений и условий».
О развитии событий — в материале «Ъ FM» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».