Армия Израиля ночью нанесла удары по 150 подземным целям на севере Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за ночь нанесла удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа. В том числе были обстреляны туннели и другая подземная инфраструктура. По данным ЦАХАЛа, в ходе атаки было убито несколько членов палестинского движения «Хамас», точное число не приводится.
Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. жертвах со своей стороны, Палестина оценивает число погибших более чем в 7 тыс. Вчера, 27 октября, Израиль расширил операцию в секторе Газа, но отрицает, что начал полноценную наземную операцию. США призвали Израиль вовсе отказаться от ее проведения, выяснила The Washington Post.
О развитии событий — в материале «Ъ FM» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».