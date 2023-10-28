Посол: Россия еще не уведомила Израиль об итогах визита «Хамаса» в Москву

Посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал «РИА Новости», что российская сторона еще не информировала израильскую об итогах визита делегации палестинского движения «Хамас» в Москву. По его словам, Израиль «очень недоволен» этим визитом, но контакты с Россией «будут продолжены».

«Мы очень недовольны этим визитом, потому что принимать на высоком уровне в Москве руководителей ''Хамаса'', которую мы считаем террористической организацией — это у нас вызвало беспокойство»,— сказал Александр Бен Цви.

Он также отметил, что Израиль поддерживает контакты с Россией постоянно. «Мы обмениваемся различными мнениями, не всегда мы друг с другом согласны, и пример визита ''Хамаса'' — очень хороший пример этого»,— сказал господин Бен Цви, добавив, что израильская сторона планирует быть в контакте с Россией «и по этому вопросу тоже».

26 октября в Москву прибыл член политбюро «Хамаса» Абу Марзук. Согласно сообщению МИД РФ, на встрече с ним обсуждались вопросы освобождения заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, а также эвакуации россиян и иностранных граждан. МИД Израиля назвал решение принять «Хамас» в Москве «недостойным шагом» и «легитимацией терроризма».

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».