Власти Гданьска намерены через суд вернуть здание закрытого консульства РФ
Власти Гданьска пытаются через суд вернуть в распоряжение города здание закрытого российского консульства, расположенное на улице Стефана Батория. Об этом сообщила местная радиостанция Radio Gdansk.
По данным радиостанции, иск в Окружной суд Гданьска подан Государственной казной Польши в лице мэра города. Для начала судебного процесса необходимо передать копию иска российской стороне. Разбирательство начнется только после получения ответа от Москвы либо по истечении установленного законом срока, отведенного на реагирование.
Последнее российское генконсульство в Польше прекратило работу в декабре 2025 года. Тогда Варшава обвинила Россию в организации диверсий. В качестве ответной меры российская сторона закрыла оставшееся польское генконсульство в Иркутске.
Сейчас в обесточенном здании находится только один сотрудник — он ответственен за сохранность имущества. Российская сторона настаивает, что объект был передан СССР в бессрочное и безвозмездное пользование в послевоенные годы. Польские же власти утверждают, что после распада Советского Союза права на недвижимость перешли к Государственной казне.