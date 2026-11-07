Власти Гданьска намерены через суд вернуть здание закрытого консульства РФ

По данным радиостанции, иск в Окружной суд Гданьска подан Государственной казной Польши в лице мэра города. Для начала судебного процесса необходимо передать копию иска российской стороне. Разбирательство начнется только после получения ответа от Москвы либо по истечении установленного законом срока, отведенного на реагирование.