Армия Израиля заявила об ударе по месту пребывания командира ВМС «Хамаса»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об авиаударе по возможному месту пребывания командира военно-морских сил палестинского движения «Хамас» Ратиба Абу Цахибана. В сообщении израильской армии в Telegram-канале не уточняется, остался ли он жив.

Согласно заявлению армии Израиля, Ратиб Абу Цахибан возглавлял проникновение боевиков «Хамаса» на территорию Израиля через морскую границу 24 октября. Тогда ЦАХАЛ сообщил, что ВМС Израиля нанесли авиаудар по группе водолазов «Хамаса», которые пытались проникнуть на территорию страны по морю в районе кибуца Зиким.

Сегодня, 28 октября, ЦАХАЛ заявил об ударах по местам пребывания нескольких членов «Хамаса». Среди них — командир воздушных сил Иссама Абу Рукбе, принимавший участие в организации нападения на Израиль 7 октября. Накануне ЦАХАЛ заявил о «расширении» операции в секторе Газа, после чего «Хамас» объявил начало наземной операции израильских военных в регионе. ЦАХАЛ отрицает начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».