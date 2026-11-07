Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от Токио

Представители метеорологического управления подтверждают отсутствие опасности цунами, что является положительным сигналом для жителей и местных властей. В октябре этого года оно уже отменяло экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9, а в сентябре здесь регистрировали подземные толчки магнитудой 6,0 возле острова Йонагуни.