Пентагон: США не участвуют в наземных операциях Израиля в секторе Газа

Американские военные не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона. Накануне Tasnim со ссылкой на источники сообщил, что в операции участвуют 5 тыс. военных США.

«Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе»,— сказал официальный представитель Пентагона, когда его попросили прокомментировать сообщение иранского государственного агентства Tasnim. В материале агентства со ссылкой на органы госбезопасности Ирана говорилось, что в наземной операции в секторе Газа принимают участие 5 тыс. американских военных.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛа офицер Даниэль Хагари сообщил о «расширении активности» сухопутных войск израильской армии. Сегодня, 28 октября, министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил, что израильские военные начали наземную операцию в секторе Газа.

В ночь на сегодня, 28 октября, по сообщениям ЦАХАЛа, Израиль нанес удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа. Израиль также сообщил о гибели командующего ВВС «Хамаса» Асем Абу Ракаба, участвовавшего в организации нападения на израильские территории 7 октября.

О развитии конфликта — в материале «Ъ FM» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».

Анастасия Ларина