Израиль отзовет всех своих диппредставителей из Турции из-за заявлений Эрдогана

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что распорядился отозвать из Турции всех израильских дипломатических представителей, чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений на фоне заявлений турецких властей.

Сегодня, 28 октября, в Стамбуле прошел митинг в поддержку сектора Газа, организованный правящей в Турции Партией справедливости и развития. На митинге перед 1,5-миллионной толпой выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Среди прочего президент заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником. Он заявил, что народ сектора Газа хотят истребить голодом, отсутствием воды и топлива. Господин Эрдоган также назвал Израиль оккупантом и в очередной раз отметил, что палестинское движение «Хамас» не является террористической группировкой, передает ТАСС.

25 октября президент Турции раскритиковал действия Израиля в ходе войны с «Хамасом» в секторе Газа. Он сообщил, что отменил свой визит в страну. Президент также отметил, что Израиль и все страны называют «Хамас» террористической организацией. Однако, по его мнению, «Хамас» представляет собой «освободительную группу моджахедов».

Эрдни Кагалтынов