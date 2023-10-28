РФ призвала Израиль и «Хамас» прислушаться к призыву Генассамблеи ООН к перемирию

Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что Израиль и палестинское движение «Хамас» должны прислушаться к призыву Генассамблеи ООН о перемирии. По мнению Москвы, голосование по резолюции стало «победой здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма».

«Теперь обе стороны обязаны к нему прислушаться. Прежде всего это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия. Это особенно важно в свете поступающей информации о начале наземных военных действий в секторе Газа»,— сказал господин Небензя после голосования (трансляция велась на сайте ООН).

Постпред РФ назвал резолюцию «материальным воплощением огромной обеспокоенности по поводу судеб мирных жителей в Газе и в Израиле, которая всех нас объединяет». По его мнению, резолюция — это меньшее, что мир может сделать для этого.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию группы арабских стран о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и «Хамасом» большинством голосов. Документ поддержали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14, в том числе Израиль и США, еще 45 стран воздержались, в том числе Украина. Генассамблея ООН приняла документ после трех неудачных попыток Совета Безопасности ООН принять свою резолюцию. Свои проекты предлагали Россия, Бразилия и США.

О кризисе в ООН в связи с войной между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «Организация объединенных нотаций».

Леонид Уварчев