«Хамас» приветствовал принятие Генассамблеей ООН резолюции о перемирии

Палестинское движение «Хамас» позитивно оценило принятие Генассамблеей ООН резолюции о прекращении огня в зоне конфликта с Израилем. «Хамас» призвал ООН принять «действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции», чтобы открыть контрольно-пропускные пункты, обеспечить доставку топлива и помощи сектору Газа.

«Мы в Исламском движении сопротивления приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ОООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа»,— говорится в заявлении «Хамаса» в Telegram.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию группы арабских стран о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и «Хамасом» большинством голосов. Документ поддержали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14, в том числе Израиль и США, еще 45 стран воздержались, в том числе Украина. Генассамблея ООН приняла документ после трех неудачных попыток Совета Безопасности ООН принять свою резолюцию. Свои проекты предлагали Россия, Бразилия и США.

О кризисе в ООН в связи с войной между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «Организация объединенных нотаций».

Леонид Уварчев