Chery отзовет почти 54 тыс. машин в Китае из-за опасного дефекта

Поводом для проверки послужил инцидент в Малайзии, произошедший 8 октября. Прямо во время движения у кроссовера Omoda 5 2023 года выпуска оторвалась задняя ось. Никто не пострадал, однако Chery совместно с Дептрансом страны провела расследование, которое и выявило дефект. Вслед за этим в Малайзии отозвали более 8 тыс. автомобилей для проверки и замены компонентов.