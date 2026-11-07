Chery отзовет почти 54 тыс. машин в Китае из-за опасного дефекта
Китайская автокомпания Chery объявила об отзыве 53,8 тыс. автомобилей на домашнем рынке из-за дефекта, способного привести к аварии. Решение принято Государственным управлением по регулированию рынка Китая (SAMR).
Отзыв моделей Omoda и Tiggo 5х начнется 27 ноября. Под кампанию попадут автомобили, выпущенные в период с 6 июня 2022 года по 31 декабря 2023 года.
«В некоторых автомобилях, подпадающих под действие данной отзывной кампании, из-за производственного дефекта может быть некачественно выполнена сварка рычага задней оси и втулки. В крайних случаях сварной шов в этом месте может разрушиться и отслоиться, что увеличит риск ДТП», — отмечается в заявлении SAMR.
Chery проведет бесплатный осмотр машин и проверит дату производства задней оси. При обнаружении дефекта владельцам бесплатно заменят детали.
Поводом для проверки послужил инцидент в Малайзии, произошедший 8 октября. Прямо во время движения у кроссовера Omoda 5 2023 года выпуска оторвалась задняя ось. Никто не пострадал, однако Chery совместно с Дептрансом страны провела расследование, которое и выявило дефект. Вслед за этим в Малайзии отозвали более 8 тыс. автомобилей для проверки и замены компонентов.
Omoda 5, известная российским покупателям как C5, продается в России с 2022 года. Российское подразделение компании ситуацию пока не комментировало.