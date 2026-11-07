Чем обернется для главы Пентагона раскол в Белом доме из-за Ирана?

После промежуточных выборов в Конгресс в СМИ появилась информация о возможной отставке Пита Хегсета. Дональд Трамп эту информацию опроверг и отметил, что доволен работой главы Пентагона. При этом Хегсету хотят объявить импичмент. Это пообещал сделать конгрессмен-республиканец Томас Мэсси. По его словам, голосование могут инициировать уже на следующей неделе. Именно Хегсет стал главным символом непопулярной войны с Ираном, которая привела к резкому росту цен на топливо.