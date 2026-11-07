Чем обернется для главы Пентагона раскол в Белом доме из-за Ирана?
Обзор зарубежных СМИ
Будущее конфликта с Ираном разделило Белый дом. Часть сторонников Трампа убеждает его возобновить удары. Другие сотрудники администрации настаивают на мирных переговорах. Ранее очередную эскалацию с Тегераном после промежуточных выборов не исключал сам Дональд Трамп. Об этом же, по данным Axios, президента США просил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Накануне, 6 ноября, американские военные нанесли точечный удар по острову Кешм. Пентагон тем временем, по информации СМИ, предлагает начать более масштабную операцию — причем для этого у Вашингтона остается не так много времени. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
0:00
0:00
Чтобы решить иранский вопрос силой, у Дональда Трампа остается не больше восьми недель. О таких сроках самого президента предупреждают чиновники Белого дома, сообщает телеканал NBC News. Действовать нужно до января, пока не приступил к работе новый созыв Конгресса. В противном случае любые военные приказы будут сталкиваться с возражениями, нехваткой финансирования и расследованиями со стороны парламента.
По словам источников телеканала, ситуация с Ираном вызвала раскол в команде Трампа. Глава Пентагона Пит Хегсет настаивает на возобновлении военной операции и обвиняет в сложившемся тупике сторонников переговоров с Тегераном. К последним телеканал относит вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа — именно они в апреле убедили главу Белого дома приостановить удары и обсудить с Ираном меморандум о взаимопонимании.
Споры с главой Пентагона вспыхнули и на последних закрытых совещаниях, пишет Wall Street Journal. Вместо силовой операции Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент предлагают ужесточить санкции и продолжить торговую блокаду Исламской Республики. В свою очередь Стив Уиткофф и Джей Ди Вэнс призывают к дипломатическому урегулированию.
Более того, вице-президент, по данным Axios, пытается решить вопрос самостоятельно и ведет непрямые переговоры за спиной администрации. По словам источников, Вэнс почти каждый день общается с посредниками из Катара и Пакистана, обсуждая прекращение огня с Ираном и возвращение к ядерной сделке. А две недели назад политик отправил письмо в Тегеран главе Высшего совета национальной безопасности Мохсену Резаи с предложением возобновить прямые контакты.
Будущее конфликта с Ираном может определить и новый глава администрации президента Стивен Миллер, допускают собеседники New York Times. По их словам, чиновник понимает, что затяжной конфликт обернулся для Трампа политической катастрофой. Поэтому президенту стоит вернуться к прежней внутренней повестке, которая была популярна у сторонников движения MAGA.
Пентагон тем временем не оставляет попыток склонить общественное мнение к продолжению войны, пишет The Washington Post. 5 ноября министерство выложило шестиминутное видео, которое успело вызвать скандал в США. В ролике Пит Хегсет критикует членов Конгресса и их законопроекты, защищает операцию в Иране и восхваляет достижения Дональда Трампа. Конгрессмены и эксперты по государственной этике сочли видео пропагандой, на которую запрещено тратить бюджетные средства.
После промежуточных выборов в Конгресс в СМИ появилась информация о возможной отставке Пита Хегсета. Дональд Трамп эту информацию опроверг и отметил, что доволен работой главы Пентагона. При этом Хегсету хотят объявить импичмент. Это пообещал сделать конгрессмен-республиканец Томас Мэсси. По его словам, голосование могут инициировать уже на следующей неделе. Именно Хегсет стал главным символом непопулярной войны с Ираном, которая привела к резкому росту цен на топливо.