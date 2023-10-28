Армия Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил «Хамаса»
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы воздушных сил палестинского движения «Хамас». По данным ЦАХАЛ, он отвечал за атаки дронов и противовоздушную оборону.
«Он принимал участие в планировании резни в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября. Он руководил террористами, проникшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки дронов на посты ЦАХАЛа»,— говорится в сообщении армии в Telegram.
Война между Израилем и движением «Хамас» идет с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, в секторе Газа погибли более 7 тыс. палестинцев. 14 октября ЦАХАЛ заявила об убийстве командира «Хамаса» Али Кади, руководившего операцией близ Газы. Вчера, 27 октября, Израиль расширил операцию в Газе.
О развитии конфликта — в материале «Ъ FM» «"Израильская армия расчищает пространство для маневра"».