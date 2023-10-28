Израиль отказался гарантировать безопасность журналистам в секторе Газа

Армия обороны Израиля ответила отказом на просьбу Reuters и AFP предоставить гарантии, что журналисты не станут целями для ударов в секторе Газа. ЦАХАЛ объяснил это в том числе тем, что «Хамас» проводит военные операции «в непосредственной близости от журналистов и мирных жителей».

Армия обороны Израиля также отметила, что интенсивно наносит удары по целям в секторе Газа, из-за чего могут быть повреждены близлежащие здания. Кроме того, военные отмечают, что запущенные «Хамасом» ракеты могут упасть на территории Газы.

«Целями ЦАХАЛ является вся военная деятельность "Хамаса" на всей территории Газы. <...> В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность ваших сотрудников и настоятельно призываем вас принять все необходимые меры для их безопасности»,— говорится в ответе израильской армии, который приводит Reuters.

По данным Комитета защиты журналистов, с начала войны было убито 27 журналистов. В основном — в секторе Газа, а также в Израиле и на юге Ливана. В агентстве Reuters заявили, что ответ ЦАХАЛ ставит под угрозу способность журналистов освещать события, «не опасаясь быть ранеными или убитыми». Директор отдела глобальных новостей AFP Фил Четвинд заявил, что журналисты находятся в «невероятно опасном положении».

О развитии событий — в материале «Ъ» «Организация объединенных нотаций».

Леонид Уварчев