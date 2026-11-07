Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Китае
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне. Для дуэта, дважды завоевавшего бронзу Олимпиады 2022 года, это золото стало очередным успехом на международном турнире.
В произвольной программе спортсмены получили 135,15 балла. По итогам короткого и произвольного прокатов Мишина и Галлямов набрали 209,84 очка.
Третий этап Гран-при проходит в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. В текущем сезоне Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским фигуристам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.