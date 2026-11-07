Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Китае

Третий этап Гран-при проходит в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. В текущем сезоне Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским фигуристам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.