Фигурист Игнатов выиграл короткую программу на Гран-при в Екатеринбурге
С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК Арене» проходит четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию «Золото Урала». В мужском одиночном катании после короткой программы лидирует Макар Игнатов, который набрал 95,41 балла.
Макар исполнил четверной риттбергер и каскад из четверного и тройного тулупов. За его прокат судьи поставили высокие оценки. Своим выступлением он опередил ближайших конкурентов: Марка Кондратюка, занявшего второе место с результатом 94,92 балла, и Александра Мельникова, получившего 94,82 балла.
Марк Кондратюк отлично исполнил четверной лутц, однако допустил небольшие ошибки на тройном акселе и каскаде четверной сальхов-тройной тулуп. Для Марка это был первый крупный старт в сезоне, после Екатеринбурга он выступит на этапе в Омске.