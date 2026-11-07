Фигурист Игнатов выиграл короткую программу на Гран-при в Екатеринбурге

Марк Кондратюк отлично исполнил четверной лутц, однако допустил небольшие ошибки на тройном акселе и каскаде четверной сальхов-тройной тулуп. Для Марка это был первый крупный старт в сезоне, после Екатеринбурга он выступит на этапе в Омске.