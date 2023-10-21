Что происходит в Израиле. День 14-й. Главное и карта
Ход боевых действий
- Армия обороны Израиля нанесла удары по снайперским и наблюдательным постам движения «Хамас», находящимся в многоэтажных зданиях. В ЦАХАЛе заявили, что обстреляли большое количество объектов «Хамаса» по всему сектору Газа.
- Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана.
- США и Израиль рассматривают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств, сообщили источники Bloomberg. Такой план изучается на случай вытеснения «Хамаса».
Погибшие и раненые
- Погибли 22 журналиста, сообщает Комитет защиты журналистов. Восемь сотрудников СМИ ранены, трое числятся пропавшими без вести или помещенными под стражу.
- 12 членов семьи оператора телеканала RT Халеда Эльдерры погибли во время израильских обстрелов сектора Газа.
- Число израильтян, пострадавших из-за атак «Хамас», превысило 5 тыс., сообщили в Минздраве Израиля.
Эвакуация и гумпомощь
- На контрольно-пропускном пункте «Рафах» на границе Египта с сектором Газа начали пропускать первые грузовики с гуманитарной помощью, передает Al Arabiya.
- С начала войны свои дома были вынуждены покинуть около 1,4 млн жителей сектора Газа — ООН.
- Израиль потребовал эвакуировать в секторе Газа пять приютов и больницу Аль-Кудс, сообщило агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ.
- Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что соглашение об эвакуации раненых из Газы через КПП «Рафах» пока не достигнуто, сообщает Al Hadath.
- Правительство Израиля призвало граждан покинуть Египет и Иорданию, передает The Times of Israel.
Заложники
- Переговоры США, Израиля и Катара с палестинским движением «Хамас» об освобождении 50 заложников провалились, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Причины провала не уточняются.
Мировая реакция
- Власти США и других западных стран призывают выработать стратегию наземной операции и воздержаться от длительной оккупации сектора Газа, пишет CNN. Они призвали Израиль соблюдать поставленные цели, чтобы минимизировать количество жертв среди мирных жителей.
- Минэкономики РФ рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в туристических целях.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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