Из Египта в сектор Газа отправились первые грузовики с гуманитарной помощью

На контрольно-пропускном пункте «Рафах» на границе Египта с сектором Газа начали пропускать первые грузовики с гуманитарной помощью, передает Al Arabiya. Как сообщает Associated Press, у КПП стоят более 200 грузовиков с лекарствами и продуктами питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

Al Arabiya со ссылкой на палестинское движение «Хамас» сообщило, что сегодня в сектор Газа пропустят 20 грузовиков. КПП «Рафах» открылся в 10:00 (совпадает с мск). По данным издания Yedioth Ahronoth, его закроют до 16:00.

КПП «Рафах» — единственный пункт пропуска на границе между сектором Газа и Египтом. 10 октября власти Египта закрыли его из-за угрозы наплыва палестинских беженцев. На минувшей неделе президент США Джо Байден и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об использовании КПП для доставки гуманитарной помощи.

По данным ООН, примерно из 2 млн жителей сектора Газа 1,4 млн вынужденно покинули свои дома после начала боевых действий. Власти Израиля объявили о блокаде сектора, после чего жители столкнулись с нехваткой воды, еды, лекарств и топлива.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Лусине Баласян