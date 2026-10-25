Экзит-полы: Йотова лидирует в первом туре выборов президента Болгарии с 35,3%
Действующий президент Илияна Йотова лидирует на выборах главы Болгарии с 35,3% голосов, согласно данным экзит-полов Alpha Research, опубликованных Болгарским национальным телевидением. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% действительных голосов при явке свыше 50%.
Второе место занимает бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров с 32,4% голосов. Разрыв между кандидатами составляет 3,1 процентного пункта. За лидера правой партии «Возрождение» Костадина Костадинова проголосовали 12,6% избирателей.
Явка по состоянию на 19:00 (20:00 мск) составила 22,3%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов, запланированный на 1 ноября, пройдет между Илиян Йотовой и Андреем Гюровым. Экзитпол также показал, что 4,9% избирателей указали в бюллетене: «Я никого не поддерживаю».