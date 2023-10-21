Правительство Израиля призвало граждан покинуть Египет и Иорданию
Совет нацбезопасности Израиля повысил до самого высокого, четвертого уровня угрозы предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию. Это означает, что находящимся там израильтянам следует как можно скорее их покинуть. Ездить в эти страны не рекомендуется. Также повышено до третьего уровня предупреждение о поездках в Марокко, означающее рекомендацию отказаться от необязательных поездок в эту страну, передает The Times of Israel.
С 7 октября продолжается война Израиля с палестинским движением «Хамас». Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, палестинская сторона оценивает число жертв в 3,7 тыс. Сегодня, 21 октября, Минэкономики России рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. Ведомство также советует российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в упомянутые страны «до нормализации обстановки».
О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».