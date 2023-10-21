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Коммерсантъ FM
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Израиль потребовал эвакуировать пять приютов и больницу в секторе Газа

Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что Израиль потребовал эвакуировать пять школ в секторе Газа. Эти здания используются как приюты для перемещенных жителей анклава. Красный Полумесяц Палестины сообщил, что Израиль призвал эвакуировать больницу Аль-Кудс.

Как утверждает БАПОР, что Израиль «проинформировал о необходимости как можно скорее эвакуировать» пять школ. Организация выразила сожаление в связи с этим требованием, но констатировала, что инфраструктура БАПОР «больше не находится в безопасности» (цитата по Sky News Arabiya).

Красный Полумесяц в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил, что власти Израиля «угрожают обстрелять больницу» Аль-Кудс. Отмечается, что в больнице помимо медперсонала находятся 400 пациентов и около 12 тыс. человек, которые нашли там убежище.

Больница Аль-Ахли в секторе Газа была разрушена ракетным ударом 17 октября. Погибли не меньше 500 человек. Палестина обвинила в произошедшем Израиль, Израиль — группировку «Исламский джихад».

О трагедии — в материале «Ъ» «Взрыв без обратного адреса».

Леонид Уварчев

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