CNN: США призвали Израиль выработать стратегию наступления на сектор Газа

Власти США и других западных стран призвали Израиль соблюдать поставленные цели во время проведения наземной операции в секторе Газа. Как сообщил CNN со ссылкой на западных чиновников, союзники Израиля настаивают на необходимости минимизировать количество жертв среди мирных жителей.

Неназванный министр обороны одной из стран НАТО сказал CNN, что страны Запада не пытались отговорить Израиль от планов по проведению наземной операции. Союзники, отметил источник, уважают право страны ответить на атаки палестинского движения «Хамас».

При этом, пишет CNN, партнеры Израиля призывают выработать стратегию наземной операции и воздержаться от длительной оккупации сектора Газа. «Мы ожидаем, что Израиль будет действовать в рамках международного гуманитарного права»,— сказал источник телеканала.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан говорил, что израильская армия не заинтересована в оккупации сектора Газа, а основная цель заключается в уничтожении боевиков «Хамаса». Между тем израильский министр обороны Йоав Галант накануне заявил, что на последнем этапе войны планируется «создание нового режима безопасности в секторе Газа».

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что американские и израильские чиновники рассматривают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств на случай вытеснения «Хамаса».

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Лусине Баласян