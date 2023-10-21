Израиль вновь нанес удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. Подробности не приводятся.

Израиль находится в состоянии войны с палестинским движением «Хамас» и ведет боевые действия в секторе Газа. На этом фоне ЦАХАЛ обменивается ударами с ливанским движением «Хезболла», которое поддерживает палестинцев. Представители «Хезболлы» ранее заявляли о готовности вступить в конфликт с Израилем. По данным СМИ, риск широкомасштабного нападения ливанского движения с севера сдерживает Израиль от наземной операции в секторе Газа.

Почему Израиль не начинает наземную операцию — в материале «Ъ» «Газа близко, Газа далеко».

Леонид Уварчев