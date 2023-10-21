Израиль нанес удары по наблюдательным постам «Хамаса» в многоэтажках
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 21 октября, ночью нанесла удары по снайперским и наблюдательным постам движения «Хамас», находящимся в многоэтажных зданиях. В ЦАХАЛе заявили, что обстреляли большое количество объектов «Хамаса» по всему сектору Газа.
Согласно пресс-релизу ЦАХАЛа, в числе целей также были оперативные командные центры, противотанковые комплексы и стратегическая инфраструктура «Хамаса», используемая в террористических целях. О пострадавших информации нет.
Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, палестинская сторона оценивает число жертв в 3,7 тыс. По данным Bloomberg, страны Запада призвали Израиль отложить операцию в секторе Газа. Агентство также сообщило, что США и Израиль изучают создание в Газе правительства при поддержке ООН.
О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».