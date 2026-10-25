Три аэропорта Москвы приостанавливали работу
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В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский вводились ограничения на полеты, сообщает Росавиация. Они не принимали и не отправляли авиарейсы.
Мера вводилась ради обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве. Ограничения действовали около получаса. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.
Обычно подобные ограничения вводят в российских аэропортах из-за опасности налета беспилотников на регионы. За последние сутки мэр столицы Сергей Собянин об уничтожении БПЛА над московским регионом не сообщал.