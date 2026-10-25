Глава МИД Словакии прибыл в Москву для участия в заседании межправкомиссии
Делегация Словакии прибыла в Москву для участия в 22-м заседании межправительственной комиссии, сообщает ТАСС. Заседание в таком формате пройдет впервые за последние пять лет.
Делегацию из Братиславы возглавил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. С российской стороны комиссию возглавляет глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Стороны обсудят сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, сообщали ранее в правительстве России. Господин Бланар в сентябре уточнял, что словацкая сторона хочет на этой встрече обсудить поставки природного газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом».