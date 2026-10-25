Вучич: победивший на выборах в Сербии «Студенческий список» введет санкции против РФ
Александр Вучич заявил о планах «Студенческого списка» ввести санкции против РФ
Экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что победивший на парламентских выборах в стране «Студенческий список» введет санкции против России в ближайшее время. По его оценкам, это произойдет уже к марту или апрелю.
«Они сделают все то, о чем предпочитали молчать, все то, в чем лгали, потому что, повторюсь, они — лишь подрядчики, и ничего более»,— заявил господин Вучич (цитата по «Блицу»).
Новость дополняется.