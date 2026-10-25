Дороги «Автодора» переходят на зимний скоростной режим

На некоторых платных участках «Автодора» с 26 октября вводится так называемый зимний скоростной режим, сообщили в госкомпании. На трассе М-11 «Нева» с 59-го по 680-й километр (то есть практически на всем ее протяжении между Москвой и Санкт-Петербургом) можно будет разгоняться только до 110 км/ч, а не до 130 км/ч, как летом. Аналогичное ограничение введут на обходе населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка в Воронежской области, входящих в состав М-4 «Дон». В апреле 2027 года ограничения снимут.