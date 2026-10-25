Дороги «Автодора» переходят на зимний скоростной режим
На некоторых платных участках «Автодора» с 26 октября вводится так называемый зимний скоростной режим, сообщили в госкомпании. На трассе М-11 «Нева» с 59-го по 680-й километр (то есть практически на всем ее протяжении между Москвой и Санкт-Петербургом) можно будет разгоняться только до 110 км/ч, а не до 130 км/ч, как летом. Аналогичное ограничение введут на обходе населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка в Воронежской области, входящих в состав М-4 «Дон». В апреле 2027 года ограничения снимут.
Сезонное «переключение» скоростных режимов на трассах «Автодора» происходит ежегодно, при этом участки и даты могут меняться. В 2025 году ограничение вводилось не на всей М-11 «Нева», а только на определенных ее участках, а также на обходе Ефремова в составе М-4 «Дон». В 2024 году пониженная скорость вводилась 1 декабря.
«Решение об изменении режима принимается совместно с Госавтоинспекцией, при этом учитывается комплекс факторов, в том числе и состояние покрытия, анализ аварийности на конкретных участках,— пояснили “Ъ” в "Автодоре".— Такой подход позволяет определять участки, на которых корректировка режима необходима для обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП в зимний период». При определении сроков введения и снятия ограничений учитываются прогнозы погоды, в том числе вероятность понижения температуры и возникновения неблагоприятных метеорологических явлений, добавляют в госкомпании.