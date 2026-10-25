Голосование на выборах президента Бразилии продлили на два часа
Высший избирательный суд Бразилии продлил работу избирательных участков во втором туре президентских выборов на два часа. Постановление вступило в силу уже после официального завершения голосования в 17:00 по местному времени (23:00 мск), однако участки откроют вновь и они будут работать до 19:00 (1:00 мск 26 октября), передает The Guardian. Подсчет голосов откладывается вместе с публикацией предварительных итогов голосования.
В суд с просьбой продлить голосование обратились избирательные штабы обоих кандидатов — действующего главы государства и лидера Партии трудящихся Лула да Силвы и кандидата от правой оппозиции, сенатора Флавиу Болсонару. Господин Болсонару объяснил свой запрос плохой погодой — сильные дожди, по его словам, могли помешать избирателям попасть на участки. Лула да Силва заявил, что власти нескольких городов намеренно ограничивали доступ избирателей к общественному транспорту.
«Я никогда ни на что не жаловался ни на одних выборах. Выигрывал я или проигрывал — я просто принимал результат и готовился к следующим. Но на этот раз происходит нечто отвратительное»,— заявил господин да Силва.
Бразильский избирком приостановил подсчет голосов после продления голосования. Ведомство к моменту выхода постановления успело обработать лишь 0,25% бюллетеней. По этим промежуточным данным, Лула да Силва вырвался вперед, набрав 57,66% (193 574 голоса). Его оппонент от правой оппозиции Флавиу Болсонару пока получает 42,34% (142 169 голосов).