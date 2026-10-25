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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Голосование на выборах президента Бразилии продлили на два часа

Высший избирательный суд Бразилии продлил работу избирательных участков во втором туре президентских выборов на два часа. Постановление вступило в силу уже после официального завершения голосования в 17:00 по местному времени (23:00 мск), однако участки откроют вновь и они будут работать до 19:00 (1:00 мск 26 октября), передает The Guardian. Подсчет голосов откладывается вместе с публикацией предварительных итогов голосования.
В суд с просьбой продлить голосование обратились избирательные штабы обоих кандидатов — действующего главы государства и лидера Партии трудящихся Лула да Силвы и кандидата от правой оппозиции, сенатора Флавиу Болсонару. Господин Болсонару объяснил свой запрос плохой погодой — сильные дожди, по его словам, могли помешать избирателям попасть на участки. Лула да Силва заявил, что власти нескольких городов намеренно ограничивали доступ избирателей к общественному транспорту.
«Я никогда ни на что не жаловался ни на одних выборах. Выигрывал я или проигрывал — я просто принимал результат и готовился к следующим. Но на этот раз происходит нечто отвратительное»,— заявил господин да Силва.
Бразильский избирком приостановил подсчет голосов после продления голосования. Ведомство к моменту выхода постановления успело обработать лишь 0,25% бюллетеней. По этим промежуточным данным, Лула да Силва вырвался вперед, набрав 57,66% (193 574 голоса). Его оппонент от правой оппозиции Флавиу Болсонару пока получает 42,34% (142 169 голосов).