КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщил CNN со ссылкой на корреспондента. По информации телеканала, первый грузовик въехал на территорию сектора Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

КПП открылся в 10:00 (совпадает с мск). Associated Press сообщало, что в очереди у КПП несколько дней стоят 200 грузовиков примерно с 3 тыс. т гуманитарной помощи, включая продукты питания и лекарства.

«Рафах» закрыт с 10 октября по решению властей Египта из-за угрозы наплыва палестинских беженцев. На минувшей неделе президент США Джо Байден и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились, что через КПП пропустят гуманитарную помощь.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Лусине Баласян