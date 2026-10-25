Трамп ожидает прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Никаких конкретных сроков и деталей возможных договоренностей президент не раскрыл. Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявлял, что стороны «ближе к миру, чем когда-либо», и отмечал, что пока воздерживается от новых антироссийских санкций, рассчитывая на скорое достижение договоренностей.