Трамп ожидает прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины. Об этом он заявил, когда отвечал на вопрос журналиста о целях поездки в Россию своего спецпосланника Стива Уиткоффа.
«Он (господин Уиткофф.— "Ъ") ездил, чтобы обсудить пару вопросов: конфликт на Украине, по которому, я думаю, что-то произойдет, а также мы вернули очень хорошего человека»,— сказал господин Трамп.
Никаких конкретных сроков и деталей возможных договоренностей президент не раскрыл. Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявлял, что стороны «ближе к миру, чем когда-либо», и отмечал, что пока воздерживается от новых антироссийских санкций, рассчитывая на скорое достижение договоренностей.
Визит господина Уиткоффа в Москву состоялся 21 ноября. Во время поездки он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудили предложения по урегулированию украинского конфликта — спецпосланник представил российскому президенту документы, в которых изложены подходы к его завершению. На той же встрече Владимир Путин объявил об освобождении американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по обвинению в наемничестве.