Fox News: Пентагон готовит военные базы к 90 дням полной изоляции на случай войны

«Мы не хотим полагаться на стандартную гражданскую муниципальную инфраструктуру для обеспечения нашей национальной обороны. Мы просто не можем себе этого позволить. Это недопустимый риск»,— сказал главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в разговоре с Fox News Digital.