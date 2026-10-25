Fox News: Пентагон готовит военные базы к 90 дням полной изоляции на случай войны
Пентагон разрабатывает меры по обеспечению 90-дневной автономности баз США
Пентагон разрабатывает меры по обеспечению 90-дневной автономности военных баз США на случай их отключения от гражданской инфраструктуры, сообщает Fox News со ссылкой на документы. Таким образом армия США готовит военные объекты к возможной масштабной войне.
Сейчас вооруженные силы зависят от работы гражданских систем, прокомментировали свои планы в Пентагоне. Программа подготовки подразумевает оснащение баз портативными ядерными реакторами и другими автономными источниками энергии. Благодаря им военные объекты смогут не полагаться на гражданскую электросеть и продолжать работу во время затяжных отключений энергии.
«Мы не хотим полагаться на стандартную гражданскую муниципальную инфраструктуру для обеспечения нашей национальной обороны. Мы просто не можем себе этого позволить. Это недопустимый риск»,— сказал главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в разговоре с Fox News Digital.
Кроме того, Пентагон закладывает основу для оперативного перевода гражданских заводов на военные рельсы в случае военного кризиса, а также формирует альтернативные цепочки поставок и стратегические резервы боеприпасов, топлива и необходимых материалов. Шон Парнелл назвал программу подготовки «страховым полисом» для национальной безопасности страны.