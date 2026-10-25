Хуситы заявили об ударе по аэропорту Эр-Рияда

Саудовские власти атаку не комментировали и не раскрыли детали возобновления работы аэропорта. Яхьи Сари также заявил об ударах по авиабазе имени короля Халида в Хамис-Мушайте и военно-морской базе в Джазане на юге страны. Ранее он предупреждал, что аэропорт Эр-Рияда является военной целью.