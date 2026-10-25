Хуситы заявили об ударе по аэропорту Эр-Рияда
Йеменские хуситы сообщили о новой атаке на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. По словам военного представителя группировки Яхьи Сари, удары по территории королевства осуществлялись баллистическими ракетами, передает Agence France-Presse.
Саудовские власти атаку не комментировали и не раскрыли детали возобновления работы аэропорта. Яхьи Сари также заявил об ударах по авиабазе имени короля Халида в Хамис-Мушайте и военно-морской базе в Джазане на юге страны. Ранее он предупреждал, что аэропорт Эр-Рияда является военной целью.
Ранее в Эр-Рияде объявил о восстановлении полетов, несмотря на повторяющиеся атаки хуситов. По данным сайта аэропорта, на воскресенье были запланированы внутренние и международные рейсы, включая прибытие из Дубая, Парижа и Каира. Сервис Flightradar24 показал, что часть рейсов вылетела, однако большинство было отменено.