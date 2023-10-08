Китай призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия

МИД КНР заявил, что обеспечение полной независимости Палестины приведет к миру на Ближнем Востоке. Согласно сообщению ведомства, Китай обеспокоен обострением отношений Израиля и Палестины и призывает стороны конфликта сохранять сдержанность.

МИД КНР также призвал прекратить огонь, защитить гражданское население и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. В заявлении отмечается, что международное сообщество должно реагировать на «палестинский вопрос» и способствовать возобновлению мирных переговоров.

«Фундаментальным способом подавления палестино-израильского конфликта являются реализация ''решения о двух государствах'' и создание независимого палестинского государства»,— говорится в заявлении.

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет вчера, 7 октября, рано утром. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Кроме того, «Хамас» взял множество людей в заложники. По данным израильского Минздрава, при атаках «Хамаса» погибли более 300 жителей Израиля, еще 1,5 тыс.— пострадали. В секторе Газа при атаках Израиля погибли, по последним данным, 232 человека. Пострадало около 1,7 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».