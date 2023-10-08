Израиль наносит удары по Ливану

Израильская артиллерия ведет огонь по территории Ливана. Армия обороны назвала это ответными ударами.

«Артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории»,— говорится в сообщении израильской армии в Telegram. Военные заявили о готовности «ко всем сценариям». Армия пообещала, что вооруженные силы продолжат защищать «безопасность жителей Государства Израиль».

Израиль параллельно с этим продолжает боевые действия против палестинского движения «Хамас», которое накануне, 7 октября, атаковало страну сотнями ракет с территории сектора Газа. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Обе стороны называют конфликт войной. Погибли сотни человек, тысячи пострадали, многие израильтяне взяты в заложники. Представитель армии Израиля Ричард Хехт накануне говорил, что в стране опасаются возможных атак из Ливана или Сирии.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Леонид Уварчев