Израильская армия объявила масштабную эвакуацию мирных жителей

Представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил о намерении эвакуировать всех мирных жителей приграничных районов. Информацию об этом решении передают местные СМИ, в том числе Walla!

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечает, что ЦАХАЛ находится во всех населенных пунктах со спецназом и пехотными подразделениями. Он отметил, что сейчас идут бои в районе кибуца Кфар-Газа.

Вчера, 7 октября, утром бойцы палестинского исламского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля. Боевики зашли в израильские населенные пункты и захватили заложников. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию. Обе стороны заявляют о большом количестве погибших и пострадавших и называют конфликт войной. Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа достигло 300, пострадавших — 1,9 тыс. По данным The Jerusalem Post, в ходе конфликта погибли 300 израильтян, еще 750 человек пропали без вести.

Подробнее об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Александра Горошилова