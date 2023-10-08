Блинкен: Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль направил Вашингтону запрос о предоставлении дополнительной военной помощи на фоне атаки на территорию страны сил палестинского исламского движения «Хамас». По его словам, сейчас этот запрос рассматривается американскими властями.
Энтони Блинкен
Фото: Jacquelyn Martin, AP
«Мы рассматриваем запросы, сделанные израильтянами. Я думаю, вы, вероятно, услышите больше об этом позже сегодня»,— сообщил господин Блинкен в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что сейчас совместно с Тель-Авивом Вашингтон проводит анализ причин эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. На данный момент, по его словам, у Белого дома нет доказательств, что к атаке «Хамас» на израильскую территорию могли быть причастны власти Ирана.
Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Боевики «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов.
Накануне бойцы «Хамаса» начали ракетный обстрел территории Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. Число погибших израильтян, по информации волонтеров, уже превысило 600 человек. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа. По информации палестинского Минздрава, погибли более 300 человек.
Подробнее об эскалации конфликта читайте в материале «Ъ» «Государство Израиль находится в состоянии войны».